شط العرب يحتضر.. حقوق الإنسان تحذر من اندثار الزراعة والاسماك

شفق نيوز/ حذر مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم السبت، من تفاقم أزمة المياه في المحافظة.

وقال المكتب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معدلات مرتفعة من الملوحة تهدد الثروتين الزراعية والسمكية، وسط غياب شبه تام للتوزيع العادل للمياه، ولا سيما على نهر الفرات، وتدهور متسارع في نهر دجلة، ما يضع شط العرب أمام "خطر داهم".

وأشار إلى أن "الملوثات الوافدة من المحافظات الأخرى ومن داخل البصرة نفسها تزيد الوضع سوءاً، في ظل غياب متواصل لمشروع تحلية المياه والمحطة العملاقة التي طُرحت قبل أكثر من 6 سنوات، والتي كان من شأنها أن تضع البصرة في صدارة المحافظات من حيث توفر المياه العذبة".

وأضاف المكتب أن "استمرار الإهمال لملف تلوث المياه، مع تحديات المطالبة بتقسيم البصرة وملفات اجتماعية أخرى لا تقل خطورة، وعلى رأسها تفشي الحركات المنحرفة والمخدرات، يستدعي وقفة جادة".

وطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، سلطات العراق المركزية والمحلية بإعادة النظر في سياساتها تجاه المحافظة، قبل الخوض في "الماراثون الانتخابي المتكرر".

وأمس الجمعة، شكا رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، من دخول السمك المستورد الذي ينافس المحلي لرخص أسعاره، وكذلك انتشار فيروس "الهربس" الذي يفتك بالأسماك، مطالباً الحكومة بحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد العراقي بحظر المستورد وإيجاد معالجات لهذا الفيروس.