شريحة من عقود 315 يوجهون رسالة إلى السوداني: لسنا عبيداً

شفق نيوز / وجه موظفو عقود وزارة النقل العراقية، وفق قرار 315، يوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد إبعادهم من قرار تثبيتهم على الملاك الدائم، كسائر موظفي الأجور اليومية، لافتين إلى أنهم غير مسؤولين عن "قرارات الحكومات السابقة، ولا عبيد".

ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية العراقية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

وأوضح موظفو عقود وزارة النقل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تعيينهم تم وفق أمر تعيين صادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء 17266/11/6 سنة 2019، وجرى استثناؤهم من الضوابط والتعليمات، إلا أن وزارة النقل لم تعمل وفق الكتاب أعلاه، وأصدرت أمراً وزارياً بتحويلهم إلى (عقود 315)".

وأضافوا أن "بعد صدور إعمام التثبيت، لم تعترف وزارة المالية، بهذه العقود كونها (غير قانونية ومخالفة لقراري مجلس الوزراء 315 و 337) كون هذا القرار خاص بتحويل الأجور اليومية إلى عقود لتكييف وضعهم القانوني".

وتابع الموظفون: "تفاجأنا اليوم بقرار مجلس الوزراء بإبعادنا من التثبيت، حيث تم التعاقد معنا بعد تاريخ 2/10/2019 ولدينا خدمة أكثر من سنتين، وتم توفير التخصيص المالي".

ووجه موظفو عقود وزارة النقل، رسالة إلى السوداني، نصها "هل تعلم يا رئيس الوزراء أن بعض الموظفين بالعقد المذكور أعلاه، أكثر من سنتين ونصف يمارسون عملهم بدون أي راتب شهري.. هل تعلم أن ما ذكر أعلاه يخص من هم مهندسون وحصلوا على دورات في مختلف المجالات؟ ".

وزاد موظفو عقد النقل بالقول "نحن غير مسؤولين عن قرارات الحكومات السابقة ولا عبيداً.. هناك بعض الوزارات قامت بالتثبيت على الملاك بعد التاريخ المذكور أعلاه، وهذا إما يعتبر مخالفة قانونية، أو يمضي القرار (على ناس وناس) بحكم العلاقات".