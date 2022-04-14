شريان ديالى المائي يفقد صلاحياته البشرية وحلول إنقاذه "صعبة"

شفق نيوز/ كشف مسؤول حكومي في ديالى، يوم الخميس، عن تحول نهر ديالى إلى "قناة تصريف" بسبب تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة الى مستويات قياسية.

ونهر ديالى الذي يعد شريان المياه الرئيسي لأغلب مناطقها لم يعد صالحا للاستهلاك البشري بسبب ارتفاع معدلات التلوث.

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله هادي الشمري لوكالة شفق نيوز إن "نهر ديالى الذي يعد شريان المياه الرئيسي لأغلب مناطقها، تحول إلى أشبه بقناة تصريف بسب تلوث المياه وارتفاع نسبة الملوحة وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري"، مشيراً الى "ارتفاع نسبة التلوث في مياه النهر إلى أكثر من 60%".

وأضاف الشمري ان "العلاج والحل يكمن بزيادة اطلاقات النهر وهو امر صعب بسبب قلة الإيرادات المائية والجفاف"، مبيناً أن "نسبة التلوث وعدم الصلاحيات الزراعية تتفاوت من منطقة الى أخرى".

وحذر مسؤولون في ديالى في وقت سابق من "هلاك آلاف الدوانم من البساتين وانعدام ماء الشرب في الصيف المقبل مع تفاقم ازمة الجفاف وانحسار وانعدام مياه نهر ديالى.

وتعد ديالى المحافظة الاكثر تضررا من الازمة المائية بسبب اعتمادها على الإيرادات الخارجية من دول الجوار وانعدام الامطار في الموسم الشتوي الماضي الى جانب نفاذ مخزونها المائي الاستراتيجي في بحيرة حمرين ومناطق اخرى.

ويعد نهر ديالى من أحد روافد نهر دجلة، ويمر عبر إيران والعراق ويبلغ طوله الإجمالي 445 كم، وينبع النهر من جبال زاكروس، ثم ينساب غرباً صوب العراق، ويشكل النهر الحدود الدولية بين إيران والعراق لمسافة 32 كم، وبمجرد دخوله سهل الرافدين يصبح مساحة مفيضة 29,700 كم²، ويمر عبر سد المقدادية، بمتوسط تدفق 164 م³/ث، ثم يصب في دجلة جنوبي العاصمة العراقية بغداد.