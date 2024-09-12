شركة إيطالية تتولى إعمار المستشفى الجمهوري وتتبرع لترميم جامع "النبي يونس"

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، الاتفاق مع شركة إيطالية "متخصصة في مجال إدارة وتنفيذ المؤسسات الصحية"، على تنفيذ وتجهيز وتشغيل المستشفى الجمهوري في مدينة الموصل.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجموعة القابضة الصحية الإيطالية، كمال الغريبي، زار مدينة الموصل وتم بحث المشاركة الفعلية في إعمار المستشفيات في المدينة".

وأكد "الاتفاق على أن تقوم الشركة الإيطالية بتنفيذ مشروع المستشفى الجمهوري سعة 600 سرير في جانب الموصل الأيمن وذلك من خلال القرض الإيطالي"، مبينا أن الاتفاق مع الشركة الإيطالية جاء بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأوضح الدخيل، أن عمل الشركة الإيطالية في المستشفى الجمهوري سيكون له انعكاس إيجابي لتطوير القطاع الصحي في نينوى"

من جهة أخرى، أعلن محافظ نينوى، عن تبرع الغريبي، بـ"مبلغ 100 ألف يورو للمشاركة في إعمار جامع النبي يونس في جانب الموصل الأيسر"، مبيناً أن "المبلغ الذي تبرع به الغريبي، من المقرر أن يتم تحويله الأسبوع المقبل إلى جمعية فعل الخيرات التي تتولى مهام إعمار الجامع".