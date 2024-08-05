شركة أهلية في كركوك تستولي على قرابة 5 ملايين دولار وتهرب خارج العراق

شفق نيوز/ شكا عدد من اهالي كركوك، يوم الاثنين، عن تورط شركة اهلية مؤلفة من أربعة أشخاص بالتورط في الاستيلاء على مبالغ ما يقارب 5 مليون دولار والهروب بها الى خارج العراق، مطالبين الحكومة العراقية بفتح تحقيق واستعادة الأشخاص عبر الشرطة الدولية.

وقال أحد الاشخاص ويدعى أبو محمد القصاب لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة أشخاص يملكون شركة الطيران الاخضر للسفر والسياحة وهم ناس معروفين في كركوك حيث اغروا أهالي كركوك بانهم يعملون في التجارة والمقاولات والعقارات ويشترون ويبيعون العقارات وهم يستلمون الأموال من المراجع لغرض التداول بها في عمليات البيع والشراء".

وتابع القصاب، أن "أصحاب الشركة ناس معروفون وقمت بتسليمهم مبلغ 124 مليون دينار على أمل أن يتم تدوير هذه الأموال في التجارة واعطائنا نسبة من عمليات البيع والشراء وهم وعدونا بأنهم سوف يعطوهم نسب مما يتم ربحه وحين قمت بتسليم المبلغ تم تسلمي وصل امانة بالمبلغ وهذا الأمر جرى خلال العام الحالي".

وأضاف أن "أصحاب الشركة وعندما راجعناهم وطالبناهم بإعادة الأموال التي تم تسليمها لم نجد استجابة منهم وحين بدأ الناس المطالبة بأموالهم لم نجد الأب وأبناءه علمنا بأنهم يريدون الهروب ونجح الاب ومعه الابن الهروب الى احدى دول الجوار وإلقاء القبض على أحدهم وهو في الاعتقال وهروب الشخص الثالث وهو داخل العراق".

وفي السياق قال أحد ضحايا الشركة ويدعى عبدالله البياتي، لوكالة شفق نيوز، أن "المبلغ الذي استولى عليها أصحاب الشركة تقدر بحدود 5 ملايين دولار والأموال تم تهريبها الى احد دول الجوار وسوف نتظاهر غدا أمام مكتب البرلمان العراقي لنطالب الحكومة والجهات ذات العلاقة بإعادة أموالنا التي تم أخذها بالنصب والاحتيال".

وتابع أن "اصحاب الشركة ومن يقف معهم عليهم اعادة الاموال وعلى الحكومة الاستماع الى رأي الناس الذين تم النصب والاحتيال عليهم".

وفي السياق قال مصدر في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "على المواطنين الحيطة والحذر من التعامل مع الشركات التي تتعامل بالأموال فهي شركات نصب واحتال ومنه الشركة التي كشف عن تفاصيلها اليوم والاجهزة الآمنة اعتقلت أحد المتورطين وجاري البحث عن الثاني واثنان منهم هاربين الى خارج العراق".

وأضاف أن "على المواطن أن يكون حذراً في التعامل مع شركات السفر والسياحة وغيرها في موضوع التجارة والتداول بالأموال فهم نصابون ومحتالون ويجب على المواطن ان يعرف هل الشركة رسمية ومسجلة وغيرها من الأمور التي يجب من خلال المحافظة على الأموال الخاصة بهم".