شركة أميركية: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي للعراق

شفق نيوز- واشنطن

حذّرت شركة أميركية متخصصة بالبيانات الاقتصادية والمالية وتحليلات السوق، اليوم الأربعاء، من تأثير الاضطرابات في مضيق هرمز والحرب في الشرق الأوسط على الأمن الغذائي للعراق، مشيرة إلى أن بغداد تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الخضروات والفواكه.

وقالت شركة "S&P Global" في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق يعتمد على 70% من احتياجاته من الخضروات والفواكه من الخارج لتغطية السوق المحلية، فيما تحتاج قطر والإمارات إلى 90% من الفواكه والخضر المستوردة، وتبلغ نسبة اعتماد البحرين على الاستيراد 85% من الفواكه والخضر".

وأشار التقرير إلى أن "الكويت تحتاج إلى 95% لاستيراد الطحين، وتحتاج عمان إلى استيراد 75% من الفواكه والخضر، وتحتاج السعودية إلى استيراد نحو 85% من أعلاف الدواجن والحبوب، بينما تعتمد إيران على استيراد 25% من الحنطة".

وأوضح أن "القيود المطولة في مضيق هرمز قد تؤدي إلى إجبار المستوردين على اللجوء إلى طرق بحرية أطول أو ممرات برية بديلة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتفاقم التحديات اللوجستية، ويؤثر مباشرة على أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية".

وأضاف التقرير أن "استمرار هذه الاضطرابات قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي محلياً وإقليمياً، ما يستدعي البحث عن حلول سريعة لتأمين الإمدادات وحماية المستهلكين".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مضيق هرمز "غير مغلق"، وأن تردد السفن يعود إلى مخاوف شركات التأمين من الحرب، فيما أعلنت استمرار الملاحة مع منع السفن المرتبطة "بالأطراف المعتدية".