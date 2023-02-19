شركة لبنانية تعتزم انشاء مصنع في العراق لإنتاج الادوية السرطانية

شفق نيوز/ اعلنت احدى شركات الادوية اللبنانية، يوم الاحد، انها بصدد انشاء مصنع في العراق متخصص بإنتاج الادوية السرطانية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "أروان" الدوائية، عبد الرزاق العبد الله، خلال لقائه بنقيب صيادلة لبنان، جو سلوم وأعضاء مجلس النقابة، أنه بصدد انشاء مصنع في العراق متخصص بإنتاج الأدوية السرطانية، حيث أن هناك 52 علاجاً سرطانياً مطلوبا في العراق.

وبين أن "هناك تواصلاً على تأمين 8 مستحضرات مسجلة في ألمانيا"، موضحا ان "سوق العراق كبير وبحاجة للأدوية".

واشار الى ان "شركتنا يمكنها الاستثمار وتقديم الدواء الوطني للشعب العراقي، ويمكننا أن نغطي السوق المحلي، ولدينا طاقة انتاجية هائلة، ونحن نصدر الى العديد من الدول العربية والاجنبية وغيرها"، مؤكدا ان "منتجاتنا ذات جودة عالمية".