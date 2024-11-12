شركة لبنانية تباشر بتطبيق "معايير المنهج الدولي" بـ10 مدارس حكومية في كركوك

شفق نيوز/ اعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الثلاثاء، عن المباشرة بفتح عشرة مدارس تعتمد مناهج التعليم والتربية الدولي من قبل شركة لبنانية مختصة في هذا المجال.

وقال مصطفى لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك كانت قد وجهت دعوة الى شركة لبنانية مختصة في مجال التربية والتعليم ولها تجارب في دول متعددة في تطوير واقع التربية والتعليم وهذه الشركة تعاقدنا معها لغرض تنفيذ مشروع تطوير الواقع التربوي حيث باشرنا اليوم بشمول 10 مدارس حكومية ضمن المرحلة الابتدائية وتبدأ من الاول الى الصف الرابع الابتدائي وان تطبيق هذا البرنامج يشمل اطفال كركوك ومن جميع القوميات".

وتابع أن "المشروع سيمول من قبل مشروع البترودولار وهي خطوة لإيجاد مدارس ذات جودة ونوعية عالية في التعليم ذات منهج دولي والادارة الجديدة سوف تسخر كل امكاناتها لابناء كركوك ومن جميع القوميات وهذه المدارس منتشرة في عموم مناطق واقضية كركوك وسوف تساهم لان تكون كركوك أول محافظة في هذا المجال".

وأعلنت المديرية العامة لتربية كركوك، في وقت سابق ، عن إطلاقها برنامج "المدارس الدولية" والتي تعتمد معايير دولية وتدرس باللغة الإنكليزية.

بدوره؛ قال مدير عام تربية كركوك منصور مذري، لوكالة شفق نيوز، إن "تربية كركوك باشرت اعتباراً من اليوم بتوجيه من المحافظ ريبوار طه مصطفى، ولأول مرة في تاريخ المحافظة يتم تخصيص جزء من عائدات نفط كركوك (البترودولار) لخدمة أبناء المحافظة".

وأضاف "المبادرة تمت بالتعاون مع وزارة التربية وتم إطلاق رابط إلكتروني خاص للتقديم على هذه المدارس التي ستعمل بمعايير دولية وتدرس باللغة الإنكليزية، والدراسة مجانية".

وبين مذري أن "هذه المدارس تضم صفوف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي، والتقديم بدء اعتباراً من اليوم ويستمر لغاية يوم السبت 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل حيث سيتم استقبال طلبات الانضمام لهذه المدارس من التلاميذ".

وشدد على أن "هذه المدارس موزعة على مركز محافظة كركوك والأقضية والنواحي، وبعد قبول التلاميذ ستتم المباشرة بالدراسة ضمن العام الدراسي الحالي".