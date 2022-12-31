شركة كويتية ترفع دعوى قضائية بحق محافظ النجف.. وثيقة

شفق نيوز/ رفعت شركة "العقيق" الكويتية دعوى قضائية بحق محافظ النجف ماجد الوائلي بخصوص مستحقاتها المالية كونها الشركة المستثمرة للمطار الدولي بالمحافظة سابقاً.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن مجلس القضاء / رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ، إنه تقرر تعيين صباح يوم 15 كانون الثاني 2023 موعد المرافعة في الدعوى المقامة من قبل شركة العقيق، داعية المحافظ إلى الحضور أمام هذه المحكمة في الموعد، وعند عدم حضور او ارسال وكيل سوف تتم المرافعة غيابياً وفقاً للقانون

يذكر ان مطار النجف الدولي افتتح في العام 2008 من قبل رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بطريقة الاستثمار لشركة العقيق الكويتية.