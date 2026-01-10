شركة كورية تعلن استعداها تجهيز كل محافظة عراقية بطائرتين للإطفاء والإنقاذ

شفق نيوز - بغداد

أبدت شركة طيران كوردية، يوم السبت، استعدادها الكامل لتجيهز كل محافظة عراقية بطائرتين لاستخدامها في عمليات إخماد الحرائق والإنقاذ، جاء ذلك خلال لقاء وفد من الشركة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الوزير الشمري التقى وفد الشركة الكورية التي زودت الوزارة سابقاً بطائرتين للدفاع المدني، بحضور مدير التخطيط ومدير طيران الداخلية.

ووفقا للبيان، فإن الوزير بحث مع رئيس الشركة تعزيز سبل التعاون في مجال الطائرات، وتزويد وزارة الداخلية العراقية بمجموعة من الطائرات المروحية لاستخدامها في عمليات إخماد الحرائق والإنقاذ على أن تكون حصة كل محافظة عراقية طائرتين.

من جانبه، أعرب الوفد الكوري عن استعداده التام للتعاون في هذا المجال، بحسب البيان.

وأدخلت وزارة الداخلية العراقية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2025 طائرة متخصصة لعمليات الإنقاذ والإطفاء، وذلك لأول مرة في تاريخ الدفاع المدني وفي تاريخ الوزارة، حيث أصبحت تمتلك طائرتين ضمن تشكيلاتها.

وبدأت هاتان الطائرتان بالتحليق فوق سماء بغداد، وقد أعلنت الوزارة في حينها عن بدء عملهما الفعلي في مواجهة حوادث الحريق وما يرتبط بها من عمليات إنقاذ.

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن الوزارة "عملت ليلاً ونهاراً لتسلم طائرات الإنقاذ والإطفاء من نوع KUH1، المخصصة لأعمال الدفاع المدني، فضلاً عن كفاءتها العالية في عمليات البحث والإنقاذ، وإطفاء الحرائق".

وأضاف الشمري أن الوزارة ستتسلم طائرات مروحية إضافية ستعمل في محافظتي البصرة ونينوى، مبيناً أن "لدينا طيارين وفنيين مؤهلين قد أنهوا تدريبهم، فضلاً عن ثمانية طيارين وسبعة عشر فنياً حالياً في مرحلة التدريب على هذا النوع من الطائرات المروحية في جمهورية كوريا الجنوبية".