شركة غاز البصرة تدعم 8 مدارس بمنظومات طاقة شمسية بالمحافظة

شفق نيوز- البصرة

أطلقت شركة غاز البصرة، يوم الثلاثاء، مشروعا لتنصيب منظومات الطاقة الشمسية في ثماني مدارس ضمن مناطق الزبير وسفوان وخور الزبير، في خطوة تهدف إلى دعم استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر استقرارا، وتعزيز توجهات الاستدامة في القطاع التربوي داخل المحافظة.

وقال المدير المفوض للشركة، خالد البطاينة، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يأتي ضمن برامج الشركة للمسؤولية المجتمعية، ويهدف إلى دعم المؤسسات التعليمية من خلال توفير مصادر طاقة بديلة ونظيفة، إذ جرى تنصيب منظومات شمسية قادرة على إنتاج 30 أمبير خلال ساعات النهار و20 أمبير خلال الليل في كل مدرسة، بما يخفف من تأثير الانقطاعات الكهربائية ويسهم في تحسين الواقع الخدمي للمدارس المشمولة".

وأضاف أن "الشركة تسعى إلى توسيع نطاق هذا المشروع خلال المراحل المقبلة ليشمل عدداً أكبر من مدارس المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يعزز ثقافة الاعتماد على الطاقة الشمسية"، مبيناً أن "تعميم هذه التجربة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد، ودعم العملية التعليمية ببدائل مستدامة تخدم الطلبة والكوادر التربوية على حد سواء".