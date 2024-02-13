شركة عراقية تكشف أسباب مصرع أحد عمّالها: تسرب أدى لانفجار بئر نفطي في البصرة

شفق نيوز/ أوضحت شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء، أسباب مصرع أحد عمالها والذي توفي أثناء العمل في بئر نفطي في حقل القرنة، مبينة أن العامل لقى حتفه نتيجة تسرب للغاز ونشوب حريق.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العامل عماد مزعل عبد الجبار، توفي أثناء عمله في قسم الحفر والاستصلاح، جراء تسرب الغاز، من بئر يتم استصلاحه، ما أدى لنشوب حريق، وانفجار البئر".

وأضافت الشركة، أن "الحادث وقع عند الساعة الواحدة صباحاً، في أحد أبراج استصلاح الآبار المعطلة التابعة لشركة الحفر العراقية غربي القرنة، التابعة لمحافظة البصرة، وأدى لنشوب حريق خلّفت حروق شديدة في جسد العامل قبل وفاته".

وأكدت الشركة، بحسب البيان، أنها ستعمل على "اتخاذ كافة إجراءات السلامة المطلوبة، والتأكد من عدم وجود تسرب للغاز، بالتنسيق مع الشركة المشغلة، قبل المباشرة بالعمل داخل سرداب البئر".

وأشارت الشركة إلى أن "البئر الذي أجريت عليه العمليات، هو بئر يستخدم لحقن الماء للطبقة المنتجة في حقل غرب القرنة، ويعمل منذ تاريخ حفره عام 2004".