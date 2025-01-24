شركة تركية تعلن إنجاز 90% من أعمال تأهيل مطار الموصل

شفق نيوز/ أعلنت شركة "إنشاءات77" التركية، يوم الجمعة، عن تحقيق نسب إنجاز وصلت إلى 90% من أعمال مطار الموصل، فيما أكدت مجموعة "واي دي أي" التركية أنها ستباشر قريباً بتأهيل مستشفى ابن سينا في بغداد.

وقال مدير مشروع مطار الموصل، بشركة "إنشاءات77"، محمد سنان توركان، لوكالة "الأناضول"، إنهم تسلموا المشروع في أيلول/ سبتمبر 2022، وقاموا بإزالة الأنقاض من المطار المنهار.

وأضاف أن معظم المباني المهمة في المشروع مثل مبنى الشحن ومبنى المحطات ومبنى الصحة ومبنى إطفاء الحرائق اكتملت بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%.

وأوضح أنهم بدأوا في تعبيد الطرق الداخلية المحيطة بالمطار، وتم إنجاز جزء كبير منها، كما يتابعون أعمال البنية التحتية الكهربائية وإضاءة المدرج.

وأكد توركان "نأمل أن نسلم المطار لأهالي الموصل في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، قال مدير فرع العراق لمجموعة "واي دي أي" التركية التي تبني مستشفى ابن سينا، مصطفى دنيزلي، إنهم استلموا الموقع من الوزارة في كانون الثاني/ يناير 2024 وتم الانتهاء من تصميم المشروع.

وبين أنهم سيباشرون البناء قريباً جداً، مشيراً إلى أن مدة المشروع الفعلية هي 1200 يوم ولكنهم يخططون لإنهائه في عامين.

وأضاف "أهالي الموصل بحاجة ماسة إلى مثل هذا المستشفى. يحتوي هذا المستشفى على 600 سرير ومساحة بناء 120 ألف متر مربع".

وأردف "من الناحية البصرية أرى أنه سيكون أجمل مستشفى في العراق".