شركة تركية تتسبب بغرق مدينة عراقية والسيول تغمر طريقاً يربطها بكوردستان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، بغرق مناطق واسعة في قضاء طوز خرماتو بسبب تلكؤ شركة تركيا بإنجاز مشروع الصرف الصحي، مؤكدا أن السيول غمرت طريق كفري - الطوز.

وقال قائممقام طوز خرماتو شرقي صلاح الدين حسن زين العابدين لوكالة شفق نيوز، إن "تلكؤ الشركة التركية المنفذة لمشروع مجاري الطوز وبطء العمل تسبب بغرق مناطق واسعة من الطوز بينها مستشفى العام في القضاء جراء الأمطار الغزيرة إلى جانب انهيار جدار مقبرة الطوز".

وأكد، استنفار فرق البلدية لسحب وتصريف المياه بالكامل لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن الأوضاع تحت السيطرة وبإشراف مستمر.

ولفت زين العابدين، إلى أن السيول المنحدرة من جبال الطوز غمرت طريق كفري - طوز خرماتو وبات يشكل خطرا كبيرا على سالكيه، مستدركا القول إن السلطات المرورية وجهت تحذيرات للمواطنين حيال خطر الطريق لتوخي اليقظة والحذر.

وشهدت عموم المحافظات موجات أمطار غزيرة وسيولا في بعض المحافظات في سابقة لم يشهدها العراق منذ ثلاث سنوات في ظل اقسى أزمات الجفاف التي تضرب البلاد.