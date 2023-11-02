شركة الملاحة الجوية العراقية تنأى بنفسها عن فيديو "الدبكة" الممجدة لصدام حسين

شفق نيوز/ نأت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، يوم الخميس، بنفسها عن الفيديو الذي يظهر فيه مجموعة من الموظفين وهم يرقصون على وقع أنغام أغنية تمجّد برئيس النظام العراقي السابق صدام حسين خلال الاحتفالية التي أُقيمت أمس في مقر الشركة بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي.

وقال مدير عام الشركة عباس البيضاني في تصريح عبر فيديو عممه على وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "هذا الحفل حضره كبار قادة الجيش، ومستشارو رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي وغيرهم".

واستدرك القول إنه "بعد نهاية الحفل، وتوديع الضيوف بساعات عدة ظهر فيديو، ودبكة تمجّد بالطاغية المقبور صدام"، مضيفا أن "الشركة ووزارة النقل تنأى بنفسها، وتنددان بأشد عبارات التنديد بهذا المقطع".