شركة الحفر العراقية تكسر الصمت وتطالب وزارة النفط بالامتيازات.. فيديو

شفق نيوز/ خرج موظفو شركة الحفر العراقية في البرجسية، (بئر 20 النفطي)، ضمن الرميلة الشمالية غربي البصرة، يوم الاثنين، بتظاهرة كبيرة لمطالبة وزارة النفط بالامتيازات أسوة بأقرانهم في الشركات النفطية.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة نشوان أبو الهيل لوكالة شفق نيوز، أن "منتسبي الحفر العراقية خرجوا، صباح اليوم، بوقفة احتجاجية موحدة يكفلها القانون والدستور"، مبينا أن "الوقفة نظمت في كافة مواقع الشركة في المحافظات بما فيها البصرة، لرفض استمرار التهميش من قبل وزارة النفط وتفضيل الشركات الأجنبية على شركتنا الوطنية و العريقة".

وتابع ابو الهيل، إن "قرارات عديدة أثرت بالمنتسبين و آخرها حرمانهم وعدم انصافهم من الصندوق الوزاري المخصص للشركات وهو تحت تصرف وزير النفط".

وأشار إلى أن "هذه الوقفة لإيصال الصورة إلى أصحاب القرار و النظر إلى هذه الشريحة المهمشة من الموظفين" حسب قوله.