شركات الطيران اللبنانية نفدت تذاكرها.. مصدر يكشف سبب زيادة الرحلات الجوية لبيروت

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء، عن السبب الحقيقي وراء زيادة عدد الرحلات الجوية من العراق إلى لبنان، مبيناً أن تذاكر شركات الطيران اللبنانية نفدت تذاكرها من بغداد إلى بيروت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيادة عدد الرحلات الجوية إلى لبنان، يأتي في إطار إفساح المجال لمئات العراقيين الراغبين بمغادرة البلاد خلال الأيام المقبلة باتجاه لبنان لغرض المشاركة في تشييع الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، والذي يصادف في الـ23 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "كل الرحلات الجوية للشركات اللبنانية نفدت تذاكرها خلال الأيام الماضية، ما دفع العراق لزيادة عدد رحلات الخطوط الجوية العراقية مع اقتراب موعد التشييع".

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، وجّه قبل قليل، الخطوط العراقية بزيادة الرحلات إلى بيروت بمعدل رحلتين يومياً، ابتداءً من 21 شباط/ فبراير الجاري.

وقُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في 27 أيلول 2024، بهجوم إسرائيلي استهدف مكان تواجده تحت الأرض، ودُفن سرا وبشكل مؤقت (ما يسمى وديعة في العقيدة الشيعية) وفقا لقرار ديني حيث اعتبر مسؤولو حزب الله أن الوضع الأمني ​​غير آمن للغاية بحيث لا يتمكن المسؤولون والزعماء الدينيون من الظهور علنا ​​لتكريمه.

وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الحالي، نعيم قاسم، إن سلفه حسن نصر الله سيوارى الثرى في 23 شباط بعد نحو 5 أشهر من مقتله.