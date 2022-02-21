سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شركات الطيران العالمية تعاود المرور في الاجواء العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-21T09:42:19+0000
شركات الطيران العالمية تعاود المرور في الاجواء العراقية

شفق نيوز/ اعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية، يوم الاثنين، عن معاودة ابرز شركات الطيران العالمية الى المرور في الاجواء العراقية.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد جهود الشركة خلال عدد من الاجتماعات المستمرة مع كبريات منظمات الطيران المدني وبالأخص منظمة الطيران الفيدرالية الامريكية FAA وقرارها الاخير بتقليل القيود على استخدام الاجواء العراقية الى دون ارتفاع 32 ألف قدم، عاودت شركات الطيران العالمية المرموقة المرور في الاجواء العراقية ومنذ بداية شهر شباط الجاري".

من جهته، بين مدير قسم إدارة الحركة الجوية علي نعمة عباس، ان "الأجواء العراقية اصبحت تزدحم بكبريات شركات الطيران العالمية المرموقة العابرة للأجواء العراقية، وكان اخرها عودة الخطوط الجوية البريطانية British airways".

واضاف ان "العديد من شركات الطيران منها الخطوط الجوية الفرنسية Air France، والخطوط الكندية Air Canada، والخطوط الملكية الهولندية KLM، وطيران لوفتهانزا الألماني lufthansa، والخطوط الجوية السويسرية Swiss Air، والعديد من الشركات العالمية المهمة الاخرى".

related