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شرقي ديالى.. العطش يضرب 30 قرية والأهالي يلوحون بالنزوح

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-19T10:26:38+0000
شرقي ديالى.. العطش يضرب 30 قرية والأهالي يلوحون بالنزوح

شفق نيوز/ هددت 30 قرية زراعية جنوب قضاء بلدروز شرقي ديالى بالنزوح بسبب العطش والجفاف وتناقص أعداد الثروة الحيوانية وانعدام المصادر المعيشية.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز عن سكان القرى أن 30 قرية زراعية جنوبي قضاء بلدروز 30 كم شرق بعقوبة فقدت مصادرها المعيشية "الزراعة وتربية الحيوانات" بسبب انعدام المياه وجفاف الأنهر والجداول مبينين أن مياه سدة الصدور غير كافية لتغذية الأنهر والجداول الزراعية بسبب انعدام الأمطار والإيرادات المائية منذ أكثر من عامين.

وطالب الأهالي حكومة ديالى ودوائر الموارد المائية بإيجاد حلول إنقاذ عاجلة تنقذ عشرات الآلاف من الأسر من كوارث معيشية جسيمة.

وتواجه ديالى أشد موجة جفاف في تاريخها بسبب شح الأمطار وانعدام مياه السيول من الأراضي الإيرانية ومناطق كوردستان  منذ أكثر من عامين.

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