شرقي خانقين بـ"محولتي كهرباء" ومسؤول محلي: أنتم محظوظون

شفق نيوز/ شكا أهالي أحد الاحياء السكنية في أطراف قضاء خانقين، شمال شرقي ديالى، اليوم الثلاثاء، من انهيار وانعدام الخدمات الاساسية والاهمال المزمن، فيما اكدت ادارة القضاء ان المشاكل الخدمية عامة في عموم البلاد ولا تقتصر على المنطقة ذاتها، فيما وعدت بتنفيذ مشاريع خدمية بشرط إقرار الموازنة.

وقال ابو محمد الوندي (45 عاماً) أحد سكنة حي (جبراوه) وممثلاً عن السكان شرقي خانقين، لوكالة شفق نيوز إن "أكثر من 250 منزلاً سكنياً يعانون انهيار وانعدام التيار الكهربائي بسبب وجود محولتي كهرباء فقط مخصصة لهم"، مبيناً أن "كل محولة تغذي 135 إلى 130 منزلاً".

وأضاف أبو محمد أن "المحولتين تستبدلان 5 مرات سنوياً بسبب الاعطاب والضغط على الشبكة الكهربائية وسط انقطاعات وانعدام للتيار الكهربائي يمتد الى اكثر من 15 يوما بشكل مستمر".

واكد ابو محمد ان "حي جبراوه خالٍ من مشاريع الاكساء ولازال عبارة عن طرق ترابية مدمرة محرومة حتى من (السبيس)، داعيا الى "تنفيذ مشاريع الاكساء المقررة منذ 2020 من قبل الحكومة المحلية وانقاذ الحي من كوارث خدمية وانتشاله من واقع مزري لا مثيل له".

بدوره رد قائممقام خانقين دلير حسن سايه عبر وكالة شفق نيوز على "مطالب اهالي جبراوه"، مبيناً أن "مشكلة الكهرباء والخدمات الاخرى عامة في كل البلاد وليس في خانقين أو أي منطقة أو حي سكني ونعمل جاهدين لمعالجة جميع المشاكل بالتنسيق مع الدوائر المعنية".

وأضاف حسن سايه أن "مشاريع الاكساء بانتظار اقرار الموازنة للشروع بتنفيذها"، معتبرا أن "حي جبراوه ينعم بخدمات كثيرة مقارنة بمناطق خانقين الأخرى".

ويعد خانقين من الأقضية الكبيرة في محافظة ديالى، بمساحة تبلغ 3 آلاف و915 كيلومتراً، وأغلب سكانه كورد يحده قضاء كفري من الشمال، وقضاء مندلي وجبال حمرين من الجنوب، ونهر سيروان من الغرب، والحدود العراقية – الإيرانية من الشرق.

وبلغ عدد سكان خانقين 170 ألف فرد في سبعينيات القرن الماضي، لكن بحسب تقديرات وزارة التخطيط، بلغ عددهم 238 ألفا و337 فرداً في سنة 2019، أكثر من 90 ألفاً منهم يعيشون في مركز القضاء، وأغلبهم يتحدثون اللهجة الكلهورية