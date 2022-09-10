شرطي عراقي يعثر على 42 مليون دينار ومخشلات ذهبية ويسلمها لصاحبها

شفق نيوز/ عثر منتسب في شرطة محافظة واسط، يوم السبت، على مبلغ من المال مقداره 42 مليون دينار عراقي ومخشلات ذهبية وجهاز ليقوم بعد ذلك بتسليمها إلى صاحبها.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوض خلف فرحان ريس وشام الرفيعي وخلال التحاقه إلى دوامه الرسمي في قسم شرطة الحي، عثر على حقيبة بداخلها مبلغ من المال مقداره 42 مليون ومخشلات ذهبية وجهاز موبايل وكذلك تحتوي على مستمسكات رسمية تعود لاحد زوار اربعينية الامام الحسين، ومن خلال المستمسكات تم التعرف على صاحب الحقيبة والاتصال به وتم تسليمه الحقيبة ومحتوياتها".