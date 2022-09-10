سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطي عراقي يعثر على 42 مليون دينار ومخشلات ذهبية ويسلمها لصاحبها

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-10T18:26:25+0000
شرطي عراقي يعثر على 42 مليون دينار ومخشلات ذهبية ويسلمها لصاحبها

شفق نيوز/ عثر منتسب في شرطة محافظة واسط، يوم السبت، على مبلغ من المال مقداره 42 مليون دينار عراقي ومخشلات ذهبية وجهاز ليقوم بعد ذلك بتسليمها إلى صاحبها.

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المفوض خلف فرحان ريس وشام الرفيعي وخلال التحاقه إلى دوامه الرسمي في قسم شرطة الحي، عثر على حقيبة بداخلها مبلغ من المال مقداره 42 مليون ومخشلات ذهبية وجهاز موبايل وكذلك تحتوي على مستمسكات رسمية تعود لاحد زوار اربعينية الامام الحسين، ومن خلال المستمسكات تم التعرف على صاحب الحقيبة والاتصال به وتم تسليمه الحقيبة ومحتوياتها".

related

توضيح رسمي حول زواج مثلي في محافظة عراقية

Date: 2022-06-17 11:09:36
توضيح رسمي حول زواج مثلي في محافظة عراقية