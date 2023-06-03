شرطي عراقي يحصل على "بكالوريوس طب" ووزير الداخلية يوجه بتكريمه

شفق نيوز/ حصل شرطي عراقي برتبة عريف على شهادة في الطب والجراحة، فيما وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتكييف عمله وفق شهادته.

ونقل بيان للداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن الشمري قوله؛ إن "النجاح هو أن تضع أمامك أهدافا واضحة، وأن تؤمن بأن تصنع لنفسك مستقبلاً".

وأشار وزير الداخلية؛ إلى أن "في وزارة الداخلية مبدعون في شتى المجالات، من بينهم العريف (علي زويد كاظم) أحد منتسبي قيادة شرطة محافظة بابل، الذي حصل على شهادة طب جراح الفم والأسنان، وعليه التقينا بهذا المنتسب المتفاني في الوصول إلى التفوق، وكذلك تكييفه حسب اختصاصه الذي حصل عليه ووجهنا بتكريمه، ونؤكد دعمنا الكامل لجميع الكفاءات العلمية الأكاديمية التي هي عماد الوطن والمستقبل".