شرطة واسط تقرر غلق جميع المقاهي و"الكافيهات" عند انتصاف الليل

شفق نيوز/ قررت قيادة شرطة واسط، يوم الثلاثاء، غلق جميع المقاهي و"الكافيهات" عند انتصاف الليل "حفاظاً على الشباب".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بسبب كثرة المناشدات التي تصلنا من قبل المواطنين وأولياء أمور الطلبة حول كثرة المشاكل التي تحدث في المقاهي والكوفيات، تقرر اعتباراً من اليوم أن تغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية عشر ليلا وذلك حفاظاً على شبابنا الواعي".

ودعت القيادة "جميع أصحاب المقاهي الى الالتزام بالوقت المقرر والتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة وبخلاف ذلك سيتم محاسبة صاحب المقهى وغلقه".

تجدر الإشارة إلى أن المقاهي و"الكافيهات" تستمر بالعمل لساعات متأخرة من الليل وبعضها تستمر حتى ساعات الفجر.