شرطة نينوى تعلن نتائج التحقيق الأولية بحادثة وفاة الطفلة "سما"

شفق نيوز/ أعلنت شرطة نينوى، يوم الاربعاء، نتائج التحقيق الأولية بحادثة وفاة الطفلة "سما"، مشيرة إلى أنها "لم تُطرد من داخل قاعة الامتحان"، كما عزت سبب الوفاة إلى "مرض في القلب".

وقالت شرطة نينوى في بيان صدر، مساء اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن التلميذة (س. م. ر. ح.) والتي تدرس في مرحلة الصف السادس الابتدائي في مدرسة اغادير الابتدائية بمنطقة موصل الجديدة في الجانب الايمن لمدينة الموصل، والتي توفيت اليوم، تم نقلها الى المستشفى وتسليمها بكتاب من مركز الشرطة المختص الى دائرة الطب العدلي.

واضاف أن قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني أمر بتشكيل فريق عمل من ثلاثة ضباط تحقيق اكفاء للتحقيق بملابسة حادث الوفاة بعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص والتعاون مع دائرة الطب العدلي، مبيناً أن فريق العمل انتقل الى محل الحادث والتقى مع لجنة التحقيق الاداري المشكلة من قبل المديرية العامة لتربية نينوى داخل المدرسة وكذلك الاستفادة من كامرات المراقبة.

وأوضح أنه تم تدوين افادة والد المجنى عليها والمدعي بالحق الشخصي، وكذلك تدوين افادة عمها ( كمخبر وشاهد ) في التحقيق، مبيناً أن النتائج الأولية للتحقيق بأن المجنى عليها لم تُطرد من داخل قاعة الامتحان، وخرجت من المدرسة قبل الساعة الـ 8 صباحاً، أي قبل بدأ الامتحان.

وتشير النتائج الاولية للطب العدلي، بحسب بيان شرطة نينوى، إلى أن سبب الوفاة هو "مرض في القلب وكذلك لايوجد اثار شدة خارجية ".

تتمة ..