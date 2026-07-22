شرطة نينوى تعتقل طبيباً بسبب منشورات "مثيرة للطائفية"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن قوة من شرطة "أم الربيعين" التابعة لقيادة شرطة نينوى ألقت القبض على طبيب يعمل في المستشفى الجمهوري بمدينة الموصل، بتهمة تعليقات تثير النعرات الطائفية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على تهم تتعلق بنشر منشورات وتدوينات وتضمين تعليقات تُسهم في إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتسيء للديانات والأقليات.

وأكد المصدر أن القضاء العراقي قرر توقيف الطبيب المتهم وفق أحكام المادة (202) من قانون العقوبات العراقي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتأتي هذه التطورات على خلفية منشورات وتدفق تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي صادرة عن الطبيب (خالد جميل العبيدي)، تناولت موضوعات وشؤوناً خاصة بالمكون الإيزيدي من بينها ما ارتبط بنقاشات حول فيلم يخص الطائفة الإيزيدية، مما أثار موجة غضب واستياء واسعة بين رواد المنصات الرقمية والأوساط الشعبية لما وُصِف بالخطاب المسيء والمحرض.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت في وقت سابق بياناً عبّرت فيه عن رفضها الشديد لأي سلوكيات أو تعليقات تسيء للتنوع الديني والمجتمعي أو تخالف أخلاقيات المهنة، فيما انتقدت شبكات إعلامية ومحلية من بينها شبكة أخبار سنجار تلك التصريحات، مطالبةً المحاكم والأجهزة الأمنية بالحد من خطابات الكراهية والحفاظ على النسيج المجتمعي في المحافظة.