شرطة ميسان تحقق بحادثة "الاعتداء" على مهندسين متظاهرين (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، يوم الاثنين، تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات ما جرى خلال تظاهرة لمهندسين أمام شركة نفط ميسان، وذلك عقب تداول أنباء ومقاطع فيديو تحدثت عن تعرض عدد من المحتجين للاعتداء من قبل القوات الأمنية.

وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من المهندسين تجمعوا أمام بوابة شركة نفط ميسان للمطالبة بحقوقهم، وإن تنظيم الموقف وإعادة انسيابية العمل بعد تعطل حركة الدخول إلى المؤسسة شهد "تدافعاً محدوداً"، تمت السيطرة عليه فوراً "دون تسجيل أي إصابات".

وأضافت أن قائد شرطة ميسان وجه بتشكيل لجنة تحقيقية لمتابعة تفاصيل الحادثة، مع التشديد على الالتزام بالتعامل المهني وضبط النفس، داعياً إلى اعتماد الحوار والتواصل المباشر مع ممثلي المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، والعمل بالتنسيق مع إدارة شركة نفط ميسان والجهات المعنية لإيجاد معالجات مناسبة ضمن الأطر القانونية.

وأكدت قيادة الشرطة رفضها لأي تجاوز على المواطنين، مشددة على أن حماية المتظاهرين وصون كرامتهم تمثلان مسؤولية أساسية في عملها.

وكان العشرات من المهندسين الخريجين قد تظاهروا أمام المبنى الرئيسي لشركة نفط ميسان للمطالبة بتوفير فرص عمل والتعيين في القطاع النفطي بعد انسحاب شركات أجنبية من المحافظة.

وشهدت التظاهرة احتكاكاً بين المحتجين والقوات الأمنية، أعقبه تفريق المحتجين بالقوة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.