شرطة كركوك توضح ملابسات الاعتداء على امرأة في المحافظة

شفق نيوز/ أوضحت قيادة شرطة كركوك، يوم السبت، ملابسات الاعتداء على إحدى النساء وطردها من أحد المولات شمالي المحافظة.

وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة، المقدم عامر شواني، في مؤتمر صحفي من أمام مكان الحادثة، تابعته وكالة شفق نيوز "تم تشكيل لجنة للتحقيق بالحادثة، وتبين أن المرأة قامت بسرقة مجموعة من الاغراض داخل مول (توب ستي) في حي رحيم آوا شمالي كركوك واخفائها داخل حقيبتها".

واضاف "تم رصد المرأة بكاميرات المراقبة وهي تسرق الاغراض فتوجه امن المول نحوها وتم ايقافها وطلبوا منها فتح حقيبتها لكن امتنعت عن ذلك، وبعدها قامت بإفراغ حقيبتها من المواد المسروقة وكسر ما تم سرقته، وايضاً هجمت البضائع المعروضة في المول وقامت بتكسيرها ورميها على الارض، الى جانب سب وشتم العاملين في المول".

واكد شواني، ان "كوادر المول سحبوها الى الخارج وقامت بكسر زجاج السيارات الواقفة امام المول"، مشيرا الى ان "تصرف المرأة لا اخلاقي لكن بدورنا نعمل على التحقيق بالحادثة بشكل دقيق، من خلال المتواجدين في المول وايضاً كاميرات المراقبة".

بدورها إدارة المول لم تصرح لوسائل الإعلام حتى الان، فقط زودت قيادة الشرطة بفيديوات من كاميرات المراقبة وابلغتهم بالتفاصيل.

بدورها قالت قيادة شرطة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فديو يظهر فيه قيام شخصين يعملون في احدى الاسواق بضرب امرأة بشكل مخالف للقانون والعرف والعادات".

وبينت انه "وعلى الفور شكل قائد شرطة محافظة كركوك قوة من مكتبه ومكتب مكافحة اجرام رحيم آوا ومركز الشرطة للتحقيق في الحادث وضبط كاميرات المراقبة وتدوين افادات الشهود وتقديم الادلة كافة امام القضاء لمعاقبة المتجاوزين والمخالفين".