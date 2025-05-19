شرطة كركوك تنفذ "القبضة الفولاذية" لتعزيز الأمن المناطقي

شفق نيوز/ نفذت قيادة شرطة كركوك، يوم الاثنين، تمريناً أمنياً موسعاً بعنوان "القبضة الفولاذية"، بهدف تعزيز الأمن المناطقي ورفع كفاءة عناصرها في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تنفيذ التمرين بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة، وبحضور اللجنة الوزارية المشرفة على التمرين برئاسة الفريق الركن علي جاسم الغريري، ووفد من وزارة الداخلية".

ولفتت إلى أن "هذا التمرين يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، بهدف تعزيز الأمن المناطقي ورفع كفاءة القيادة والسيطرة لدى تشكيلات الشرطة".

وبين أن "التمرين تضمن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي تحاكي آليات الاستجابة السريعة للحوادث والبلاغات، وطرق تنفيذ الإجراءات الشرطوية بدءاً من تلقي البلاغ، مرورًا بالتعامل الميداني، وانتهاءً بالإحالة إلى الجهات القضائية المختصة".

وأوضحت أنه "جرى عقد مؤتمر موسع في مقر قسم شرطة النجدة والدوريات بمشاركة ضباط من مختلف التشكيلات الأمنية، لمناقشة نتائج التمرين، وتبادل الرؤى حول تحسين الأداء الأمني وتطوير المهارات البدنية والفنية والإدارية، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية لتنفيذ تمارين مماثلة على مستوى الأقسام والمديريات".

وأكدت قيادة الشرطة أن "هذه الممارسات تأتي في إطار خطط وزارة الداخلية لتعزيز الجاهزية الأمنية والاستجابة الفاعلة لمختلف التحديات".