شرطة كركوك تعتقل المتهمين بكتابة "مطلوب دم" على منزل مواطن في المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة كركوك، يوم السبت، عن تمكن عناصر مركز شرطة المقداد، من إلقاء القبض على المتهمين الذين كتبا عبارات (مطلوب دم) على جدران احد الدور خلال وقت قياسي.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناء على توجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، وجه قائد شرطة محافظة كركوك مركز شرطة المقداد على سرعة القبض على المتهمين الذين قاموا بكتابة (مطلوب دم) على جدار احدى الدور السكنية اثر مشاجرة حصلت بين الطرفين".

ولفتت إلى أنه "خلال وقت قياسي تمكنت مفارز مركز شرطة المقداد وبامرة مدير المركز من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهما كونها من الظواهر الدخيلة على المجتمع في محافظة كركوك وتوقيفهما وفق المادة 431 من قانون العقوبات، ابتداءً واحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".

وفي ظاهرة دخيلة على مجتمع كركوك، استيقظ أهالي المحافظة اليوم السبت، على انتشار صورة لأحد منازل الناشطين وسط المدينة، مكتوب على بابه عبارة "مطلوب دم"، وذلك رغم قرار وزارة الداخلية العراقية قبل 6 سنوات، يقضي بتجريم كلّ من يكتب تهديدات على الجدران من هذا القبيل، لكن ذلك لم يردع عشائر عدّة ومتستّرين.

وقال الناشط المدني، عمر أحمد، الذي كانت عبارة "مطلوب دم" مكتوبة على منزله، في تصريح لوكالة شفق نيوز إنه استيقظ صباح اليوم ليتفاجأ بعبارة "مطلوب دم" على جدران بيته، موضحاً أن قبل أشهر من الآن حدثت مشاجرة في منطقة الصيادة (جنوب كركوك)، وتدخل القانون وأخذ مجراه بالحكم على الشخص المدان بالمؤبد".

وتابع بالقول: "لكن ذوو الضحية ما زالوا يمارسون شتى أنواع الأساليب خارج إطار القانون بالتهديد بالقتل والتهجم بالسلاح على منزلي ومحل عملي وكل هذا موثق بالكاميرات".

وفي فبراير/ شباط من عام 2018، قرّرت وزارة الداخلية العراقية تجريم كلّ من يعمد إلى الكتابة على الجدران عبارات تحمل تهديداً لشخص أو عائلة أو جهة، وتصنيف تلك الكتابات نوعاً من أنواع الإرهاب، فيمثل المتورّط فيها أمام القضاء المختصّ بقضايا مكافحة الإرهاب في البلاد.