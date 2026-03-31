شرطة كركوك تحذر من "الفرح القاتل"

شفق نيوز- كركوك

حذّرت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، من إطلاق العيارات النارية بالتزامن مع اقتراب مباراة منتخب العراق لكرة القدم ونظيره منتخب بوليفيا، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، والمقرر إقامتها عند الساعة السادسة صباحاً.

وقال المتحدث باسم القيادة، عامر نوري الشواني، لوكالة شفق نيوز، إن "القانون يمنع إطلاق العيارات النارية في الهواء تحت أي ظرف، كونها ظاهرة غير حضارية وتشكل خطراً على حياة المواطنين".

وأضاف أن "دوريات القوات الأمنية المنتشرة في عموم المحافظة تلقت توجيهات واضحة بتطبيق القانون بحق أي شخص يُرصد وهو يطلق العيارات النارية، لاسيما خلال أوقات مباريات المنتخب الوطني".

وأشار الشواني، إلى أن "إطلاق العيارات النارية تسبب سابقاً بإصابات خطيرة بين المواطنين، ويُعد انتهاكاً صريحاً للقوانين"، مبيناً أن "التعبير عن الفرح يجب أن يكون بروح رياضية بعيداً عن استخدام السلاح أو إطلاق النار".

وفي السياق، قال رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في كركوك، حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي قادر على تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه أبناء الشعب"، مؤكداً أنها "فرصة تاريخية لا تُفوّت".

وأضاف أن "لاعبي منتخب العراق لكرة القدم على قدر المسؤولية، ولديهم الإمكانيات لتجاوز منتخب بوليفيا في مباراة الغد"، مشيراً إلى أن "الجميع يقف خلف المنتخب بالدعم والدعاء لتحقيق النتيجة المرجوة".

وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء العراقي، تأخير بدء الدوام الرسمي لموظفي الدولة يوم غد الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من الثامنة، لإتاحة متابعة مباراة المنتخب العراقي أمام بوليفيا، مع إقرار مكافآت للاعبين في حال التأهل إلى كأس العالم.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه المباراة دوراً حاسماً في تحديد هوية المتأهل إلى كأس العام 2026، وسط ترقب جماهيري كبير لهذه المواجهة المصيرية التي يأمل العراق من خلالها بلوغ كأس العالم للمرة الثانية بعد ما يقارب اربعين عاماً.