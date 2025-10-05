شرطة كركوك تحبط محاولة انتحار امرأة من أعلى فندق

شفق نيوز- كركوك

تمكنت مفارز شرطة كركوك، يوم الأحد، من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار بإلقاء نفسها من سطح أحد الفنادق وسط المدينة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "بلاغاً ورد إلى خط الطوارئ (911) عن وجود مواطنة تحاول الانتحار من بناية أحد الفنادق الواقعة ضمن قاطع مسؤولية شرطة النجدة والدوريات".

وأضاف أن "قوة أمنية مشتركة من شرطة النجدة والشرطة المحلية والدفاع المدني والشرطة المجتمعية تحركت فوراً إلى مكان الحادث، وتمكنت من التعامل مع الموقف بحذر شديد، وإقناع المواطنة بالعدول عن قرارها عبر الحوار والتهدئة النفسية، قبل إنزالها بسلام إلى مكان آمن دون أن تصاب بأي أذى".

ووفق المصدر، فإن "المرأة نُقلت بعد ذلك إلى مركز الشرطة، حيث جرى استدعاء ذويها وتقديم الدعم النفسي لها بالتعاون مع وحدة الشرطة المجتمعية"، مؤكداً أن "الاستجابة السريعة والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية أسهما في إنقاذ حياة المواطنة ومنع وقوع مأساة إنسانية".