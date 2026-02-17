شرطة كركوك تتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب عمارة أثار خوف الأهالي (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أعلنت قيادة شرطة كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب عمارة على خلفية استخدامه للألعاب النارية بشكل مفرط خلال حفل افتتاح العمارة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الإطلاق المفرط للألعاب النارية وما رافقه من أصوات شديدة تسبب بحالة من الهلع بين المواطنين في مركز المدينة، وأثار مخاوف من احتمال وقوع حادث أو انفجار نتيجة قوة المؤثرات الصوتية.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار الحفاظ على السلامة العامة ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي قد تثير الذعر بين الأهالي.

وشددت على ضرورة التزام أصحاب الفعاليات والمناسبات بالتعليمات والضوابط القانونية الخاصة باستخدام الألعاب النارية، وبما يضمن أمن المواطنين وسلامتهم.