شرطة كربلاء تنفي انفجار "محطة الغاضرية": حريق بسيط تسبب بإصابة 3 أشخاص (فيديو)

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة كربلاء، مساء السبت، وجود انفجار لخزان وقود في محطة وقود الغاضرية، مبينة أن ما حصل هو حادث حريق بسبب أعمال الصيانة وأدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "تنفي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حادث انفجار لخزان وقود في محطة وقود الغاضرية في المحافظة"

وأوضحت أن "ما حصل هو حادث حريق بسيط ضمن الخزان الأرضي للمحطة بسبب أعمال الصيانة أدى إلى إصابة (3) أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الحسين التعليمي".

وأكدت أن "المحطة تعمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديرية الدفاع المدني في المحافظة".

وقبل قليل، أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، مصرع عامل نتيجة تسرب غاز بمحطة وقود في المحافظة.

وذكر الدفاع المدني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "تسرب غاز في الخزان الأرضي في محطة وقود (الغاضرية) في مدينة كربلاء، أدى إلى مصرع أحد عمال المحطة".

ولم يذكر الدفاع المدني، مزيداً من التفاصيل، حول أسباب وحيثيات تسرب الغاز.