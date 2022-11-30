شرطة كربلاء تلقي القبض على أشخاص اقتحموا إحدى المدارس بـ"التواثي"

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتربية كربلاء، يوم الاربعاء، ان الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص اعتدوا على إحدى مدارس المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة من قبل الاجهزة الامنية في المحافظة توجهت الى ثانوية البيان والتي تعد من المدارس التي تم افتتاحها مؤخرا، وتم على اثرها القاء القبض على الاشخاص الذي قاموا باقتحام المدرسة".

واشارت الى أنه "لا علاقة للهيئة التدريسية في ما حصل من خلاف بين بعض اهالي المنطقة".

وفي وقت سابق اطلعت وكالة شفق نيوز على مقطع فيديو يصور قيام مجموعة من الاشخاص يحملون العصي وهم يقتحمون احدى المدارس في كربلاء، ولم يبن ما اذا كان الاعتداء على الكادر التدريسي ام مشاجرة فيما بين الطلبة.