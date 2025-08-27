شرطة صلاح الدين تنفي شائعة مقتل طبيبة بسبب خلاف عشائري

شفق نيوز- صلاح الدين

نفت قيادة شرطة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، صحة الأنباء التي تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مقتل طبيبة تُدعى ختام أحمد الشمري إثر خلاف عشائري في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخبار المتداولة عارية تماماً عن الصحة"، مؤكدة عدم تسجيل أي حادث بالواقعة المذكورة.

وأهابت شرطة صلاح الدين بالمواطنين ووسائل الإعلام توخّي الدقة، واعتماد الأخبار من المصادر الرسمية فقط، داعية في الوقت نفسه إلى "عدم الانجرار خلف الشائعات التي تهدف إلى إثارة الرأي العام وزعزعة الأمن في المحافظة".