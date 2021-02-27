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شرطة ذي قار توجه نداءً لمواطنيها: لا تعتدوا علينا فنحن اخوتكم

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-27T16:42:38+0000
شرطة ذي قار توجه نداءً لمواطنيها: لا تعتدوا علينا فنحن اخوتكم

شفق نيوز/ أكدت قيادة شرطة محافظة ذي قار، يوم السبت، إنها ستواصل أعمالها في الحفاظ على أمن المحافظة.وفيما عبرت عن "ألمها" لما يتعرض له منتسبيها من اعتداء من قبل المتظاهرين، طالبت المواطنين بالكف عن مثل هذه الأفعال.

وذكر بيان لقيادة الشرطة وجهته لأهالي محافظة ذي قار، وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "على الرغم من تعرض قواتنا للضغوطات من خلال تعرضها للأذى أثناء محاولتها الحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها وحماية المال العام والبنى التحتية إلى جانب الحفاظ على أرواح أبنائنا المندفعين تجاه القوة للاعتداء بالرشق بالحجارة وبأساليب استفزازية عديدة".

وتابع البيان؛ "إخوتنا أبنائنا رغم كل الظروف التي يعلمها الشارع الذيقاري لا ندخر الجهود ولا نعز التضحيات وانتم تستحقون الكثير منا في سبيل توفير لكم الأمن والأمان".

وأضاف أن "أهل ذي قار تربطهم روابط كبيرة وكثيرة واهمها صلة الرحم منتسبي القوات الأمنية هم أيضا أبناء محافظتكم واخوتكم وأصدقائكم فلا تكونوا بالاعتداء عليهم بما فعلتم نادمين فيتحقق أمل المغرضين".

وأكد البيان؛ أن "شرطة ذي قار ستستمر بتنفيذ واجباتها بحفظ الأمن في الإحياء والسيطرات وانتشار شرطة النجدة ومسك مداخل المحافظة من اجل الحفاظ على امن ذي قار أحيائها ومناطقها التجارية والعامة".

ودعا البيان؛ "الجميع إلى تسجيل المواقف المشرفة للحد من هذه الإحداث التي قد تتسبب بفقد الأحبة أو إلحاق الضرر والتعبير عن المطالب المشروعة بالطرق السلمية بعيدا عن الاحتكاك مع القوات الأمنية أملنا كبير بكبار القوم بكل مسمياتهم للوقوف حفاظا على الأرواح الزكية".

وطمأن قيادة الشرطة بأن "تبقى ذي قار آمنة وسنواصل واجباتنا الاعتيادية اليومية للحد من ارتكاب الجريمة والمخالفات القانونية رغم جراحنا من أبناء جلدتنا وسنتحمل كل ظرف من أجل أمن مدينتنا العزيزة".

وتشهد ساحة الحبوبي منذ عدة أسابيع احتجاجات أسفرت أغلبها عن اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية نتج عنها سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من المتظاهرين وعزل رئيس الحكومة المحلية للمحافظة ناظم الوائلي من منصبه.

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