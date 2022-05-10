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شرطة ذي قار تعلق على إحراق متظاهر لنفسه

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-10T13:36:54+0000
شرطة ذي قار تعلق على إحراق متظاهر لنفسه

شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة ذي قار، يوم الثلاثاء، قيام أحد المتظاهرين بإحراق نفسه أثناء احتجاجات وسط المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تداولت بعض صفحات التواصل خبر حرق متظاهر لنفسه أثناء تظاهرات المعتصمين المطالبين بالتعيين أمام ديوان محافظة ذي قار"، وهو ما نفته القيادة.

وأوضحت "لدى تجمع المتظاهرين المطالبين بالتعيين قامت مجموعة منهم بحرق الاطارات وقطع الطريق وفي هذه الاثناء أقترب أحد المتظاهرين حاملا قنينة مملؤة بمادة البنزين ولقربه من الإطارات المحترقة وبغفلة منه  أشعلت النيران قنينة البنزين وتسبب الحادث بإصابة المتظاهر بحروق في وجهه ويده نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ونظم المحاضرون المجانيون في محافظة ذي قار صباح اليوم تظاهرة أمام مبنى مديرية تربية ذي قار وسط مدينة الناصرية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، وقاموا بنصب خيم للاعتصام.

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