شرطة ذي قار تعتقل 20 متهماً بإصابة قائد شرطة شمال المحافظة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 20 متهماً شاركوا بنزاع عشائري أدى لاصابة قائد أمني رفيع في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة شرطة محافظة ذي قار تمكنت من إلقاء القبض على 20 متهماً من طرفي نزاع عشائري في قضاء النصر".

ولفتت إلى أن "عملية إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين تمت لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون بعد تطويق منطقة النزاع من قبل القوات الأمنية، وقد أسفر هذا النزاع العشائري الى إصابة مدير شمال ذي قار اللواء حسن العبودي، إذ تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين أكد الكادر الطبي بأن حالته الصحية مستقرة".

وبينت أن "قوات الشرطة ما تزال تجري عملية بحث وتفتيش وقد سيطرت على الموقف بشكل كامل".

وكان مصدر أمني، قد أفاد في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، بإصابة قائد شرطة "شمال ذي قار" اللواء حسن كاظم العبودي، إثر نزاع عشائري عنيف شمالي المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "العبودي أصيب أثناء محاولته فض نزاع عشائري اندلع بين عشيرتي (الصراخب) و(آل حاتم) في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، حيث تم نقله للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة اتجهت من مركز المحافظة صوب الشطرة، لتقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية هناك، من أجل السيطرة على النزاع العشائري وملاحقة الجناة".

إلى ذلك، أبلغ مصدر ثانٍ، الوكالة، بأن "اللواء العبودي إصابته خطرة جدا في منطقة (المثانة)، كما أن هناك أحد افراد حمايته أصيب أثناء فض النزاع".

ولفت المصدر، إلى أن "سبب اندلاع النزاع العشائري بين الطرفين هو سرقة بقرة (هايشة) من أحد طرفي النزاع".