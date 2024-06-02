شرطة ذي قار تبرر عنف التظاهرات: أحد عناصرنا فقد أعضائه التناسلية (فيديو)

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، بأن أحد عناصر القوات الأمنية تعرض لإصابة خطيرة خلال صدامات مع المتظاهرين، حيث فقد أعضائه التناسلية.

وبحسب بيان مقتضب صدر عن قيادة الشرطة، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع في إطار التظاهرات التي نظمها موظفو عقود 315 ، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب مصادر، فإن التظاهرات بدات بشكل سلمي، إلا أن التوترات تصاعدت بسرعة عندما حاولت القوات الأمنية تفريق المحتجين، وأدى الاشتباك إلى إصابات متعددة بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الداخلية ولجنة الأمن والدفاع في البرلمان، فتح تحقيق بـ"أحداث العنف هذه".

وأعلنت الداخلية العراقية في وقت سابق، عن إصابة 19 منتسباً ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة و4 مواطنين خلال تظاهرات، قالت إنها "عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتجات النفطية ومعمل غاز ذي قار.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، شهود عيان لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "متظاهرين غاضبين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم للشركة قاموا بإغلاق شركة نفط ذي قار في منطقة الخميسات"، وأوضحوا ، أن "المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل قوات الشغب وأفراد حماية الشركة لغرض تفريق تظاهرتهم"

وحصلت وكالة شفق نيوز، على مقطع فيديو يظهر جانبا من تلك الصدامات.