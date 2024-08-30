شرطة ديالى تعتقل أماً حاولت بيع ابنتها بـ10 ملايين دينار عراقي

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الجمعة، عن الاطاحة بامرأة بتهمة الاتجار بالبشر أثناء محاولتها بيع ابنتها ودفعها لممارسة "البغاء".

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمتابعة مباشرة من قبل قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، وبجهود ابطال قسم مكافحة إجرام ديالى لم تتمكن المتهمة (أ ـ أ ـ هـ) من ابرام صفقتها غير الأخلاقية لبيع ابنتها مقابل مبلغ 10 ملايين دينار عراقي وبأجر يومي ودفعها لممارسة البغاء والدعارة".

ولفتت، إلى أنه "بعد تحليل المعلومات الاستخبارية الدقيقة واستحصال الموافقات القضائية الخاصة بوجود محاولة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر حيث وجه قائد الشرطة بالتحري عن مكان تواجد المتهمتين وتم إلقاء القبض عليهنَ (الأم وبنتها) خلال وقت قياسي من قبل مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى ودونت اقوالهن ابتدائيًا وصدقت قضائيًا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهن وفق المادة (3 بغاء) لينالنَ جزائهنَ العادل".