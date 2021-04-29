شرطة ديالى تشدد اجراءات حظر التجوال لتطويق اصابات كورونا

شفق نيوز/ افاد مصدر في شرطة ديالى، يوم الخميس، بتشديد الاجراءات الامنية في مدينة بعقوبة وعدة وحدات ادارية أخرى للحد من الارتفاع بإصابات كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان تشكيلات الشرطة والقوى الساندة كثفت انتشارها في بعقوبة والمدن الاخرى لتطبيق اجراءات الحظر الشامل استنادا الى اوامر ومقررات خلية الازمة لمواجهة الارتفاع المخيف بإصابات كورونا.

وأشار الى تسجيل "تزايدا كبيرا وغير مسبوق منذ ظهور الجائحة في المحافظة".

ونفى المصدر وجود اي معلومات او تهديدات بوجود مفخخات او احزمة ناسفة كما تناقلته بعض المواقع، داعيا وسائل الاعلام والمواطنين الى انتقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات المنظمة والمقصودة التي تستهدف ضرب الاستقرار الامني وتشتيت جهود الاجهزة الامنية.