شرطة ديالى تحصي حالات الانتحار في المحافظة ومطالبات بإيجاد حلول

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الأحد، تسجيل أكثر من عشر حالات انتحار في المحافظة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس.

وقال المتحدث باسم القيادة، العقيد هيثم الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات الانتحار في ديالى منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس السبت، بلغ 13 حالة معظمها بسبب مشاكل نفسية واجتماعية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية تحقق بعدد من الحالات للتوصل لدوافعها وإيجاد الحلول اللازمة للحد من حالات الانتحار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

بدوره أكد مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي، أن "ارتفاع معدلات الانتحار في ديالى يعود إلى الضغوط الاقتصادية والنفسية والعائلية والعاطفية، فضلاً عن الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثر بعض الضحايا بحياة الغرب أو حياة الترف التي يعيشها بعض المشاهير وعدم قدرتهم على الوصول لها".

وذكر مهدي في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الحد من حالات الانتحار بين الشباب في ديالى والعراق عموماً يتطلب إجراءات حكومية تتمثل بتشديد الرقابة على الشباب أسرياً، فضلاً عن استغلال طاقاتهم في العمل ودفعهم إلى ممارسة الرياضة وإيجاد فرص عمل للعاطلين للحد من البطالة التي تعد سبباً رئيسياً يضاف إلى أسباب ارتفاع معدلات الانتحار".

ودعا إلى "ضرورة بذل جهود مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الدينية والمجتمعية للحد من ظاهرة الانتحار التي باتت تشكل خطراً يهدد المجتمع في ديالى نتيجة ارتفاع معدلاتها بشكل مستمر".