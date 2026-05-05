شرطة ديالى تحذر من تزايد حالات الانتحار وتدعو لتعزيز الرقابة

حذّرت قيادة شرطة ديالى، يوم الثلاثاء، من تزايد حالات الانتحار، ولا سيما بين فئة الشباب، داعية إلى تعزيز الدور الأسري والرقابي لحماية هذه الشريحة.

وذكرت القيادة، في بيان توعوي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "ظاهرة الانتحار تُعد دخيلة على مجتمع ديالى وقيمه القائمة على التكافل والتماسك الأسري والاجتماعي"، مؤكدة أن "حماية أرواح الأبناء مسؤولية مشتركة".

ودعت إلى "تعزيز دور العوائل في متابعة سلوكيات أبنائهم والاهتمام بحالتهم النفسية، والانتباه لأي تغيّرات قد تطرأ عليهم"، مشددة على "أهمية مراقبة استخدام أجهزة الاتصال والحذر من بعض التطبيقات أو الألعاب التي قد تستغل ضعف الوعي أو تمرير أفكار خطرة".

وأكدت أن "أبناء ديالى يمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع، ما يتطلب الوقوف صفاً واحداً لحمايتهم من كل ما يهدد حياتهم أو استقرارهم".

ودعت القيادة إلى "تعزيز الحوار داخل الأسرة واحتواء الأبناء، وعدم التهاون مع أي مؤشرات سلبية أو سلوكيات مقلقة"، مطالبة بـ"الإبلاغ عن أي محتوى أو نشاط مشبوه يهدد سلامة الشباب عبر الاتصال برقم الاستجابة السريعة 911".