شرطة ديالى بعد غرق 3 شباب: تجنبوا السباحة بالأماكن غير المخصصة

شفق نيوز- ديالى

حذرت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، الشباب في المحافظة من السباحة في الأماكن غير المخصصة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان البعض ما زال يُصرّ على مخالفة الأوامر والتعليمات التي وُضعت من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين رغم التحذيرات المتكررة التي تطلق بشكل مستمر.

وأضافت أن المحافظة فقدت خلال يومين فقط، شابين في مقتبل العمر بسبب التهور وعدم الالتزام بإرشادات السلامة.

كما أشارت إلى أن مفارز الشرطة النهرية تمكنت من انتشال جثة شاب قضى غرقاً في أحد الأنهر الفرعية ضمن ناحية هبهب، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً، مبينة أن هذه الحوادث المؤسفة تدق ناقوس الخطر في المحافظة.

وأوضحت أن لحظة تهور قد تُنهي حياة شاب وتحوّل فرحة عائلة كاملة إلى "حزن لا ينتهي"، داعية القيادة الشباب إلى "الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة".