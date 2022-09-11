شرطة خانقين تؤشر انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية 

شفق نيوز/ أكد مدير شرطة خانقين العميد ديار شوكت، اليوم الأحد، انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، مقارنة بالأيام الماضي فيما أشار الى نجاح خطة حماية وتفويج الزائرين.

وأضاف شوكت لوكالة شفق نيوز، أن "شرطة خانقين وبمشاركة التشكيلات الأمنية والقوى الساندة نجحت في تأمين خطة حماية الزائرين وتأمين طرق مرورهم إلى خارج خانقين وسط استنفار امني شامل".

وأضاف، أن "الخطط الأمنية تسير وفق مضامينها المرسومة بدءا من المنذرية الى عموم المناطق الاخرى".

وأبرم العراق وإيران خلال اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.