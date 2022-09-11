سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة خانقين تؤشر انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية 

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-11T13:44:48+0000
شرطة خانقين تؤشر انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية 

شفق نيوز/ أكد مدير شرطة خانقين العميد ديار شوكت، اليوم الأحد، انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، مقارنة بالأيام الماضي فيما أشار الى نجاح خطة حماية وتفويج الزائرين.

وأضاف شوكت لوكالة شفق نيوز، أن "شرطة خانقين وبمشاركة التشكيلات الأمنية والقوى الساندة نجحت في تأمين خطة حماية الزائرين وتأمين طرق مرورهم إلى خارج خانقين وسط استنفار امني شامل".

وأضاف، أن "الخطط الأمنية تسير وفق مضامينها  المرسومة بدءا من المنذرية الى عموم المناطق الاخرى".

وأبرم العراق وإيران خلال اجتماع عالي المستوى عقد في الأراضي الإيرانية اتفاقا بتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين ومواكب الدعم اللوجستي عبر منفذي المنذرية في خانقين ومندلي شرقي ديالى.

وبموجب الإتفاق، فإن قوافل الزائرين تدخل عبر المنذرية، فيما تدخل قوافل الدعم اللوجستي ومعدات المواكب الحسينية عبر منفذ مندلي وفق خطة امنية محكمة لحماية طرق وممرات الزائرين الوافدين.

related

خانقين تقول إنها "منعت" مرور زوار إيرانيين

Date: 2021-09-21 07:19:04
خانقين تقول إنها "منعت" مرور زوار إيرانيين

العراق وايران يبرمان مذكرة لإنجاح زيارة مليونية والغاء "الفيزا" بالختم

Date: 2019-08-17 18:55:58
العراق وايران يبرمان مذكرة لإنجاح زيارة مليونية والغاء "الفيزا" بالختم

هزتان ارضيتان جديدتان في خانقين

Date: 2021-03-16 05:02:00
هزتان ارضيتان جديدتان في خانقين

"تقشف مائي".. خانقين وكرميان تحذران من صيف "قاس" بسبب انحسار الامطار

Date: 2022-01-04 09:22:27
"تقشف مائي".. خانقين وكرميان تحذران من صيف "قاس" بسبب انحسار الامطار

القاء القبض على تاجر مخدرات في خانقين

Date: 2019-12-29 10:23:54
القاء القبض على تاجر مخدرات في خانقين

انشقاقات في تظاهرات خانقين ومخاوف من استغلالها سياسياً

Date: 2021-07-02 16:02:56
انشقاقات في تظاهرات خانقين ومخاوف من استغلالها سياسياً

لاريجاني: اعداء "الثورة" قلقون من اجراءات عراقية – ايرانية

Date: 2019-10-26 09:19:07
لاريجاني: اعداء "الثورة" قلقون من اجراءات عراقية – ايرانية

مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار

Date: 2021-09-27 10:39:02
مصرع وإصابة أربعة زائرين عائدين من كربلاء بحادث سير غربي ذي قار