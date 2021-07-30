شرطة خانقين تكشف سبب اعتقال ناشطين في التظاهرات

شفق نيوز/ كشف مدير شرطة خانقين العميد ديار شوكت، يوم الجمعة، سبب اعتقال عدد من ناشطي التظاهرات في خانقين بديالى، مبينا أن الأمر لا يتعلق بالتظاهر بل بدعوى قضائية بتهمة الاعتداء على ضابط بالامن الوطني الشهر الماضي.

وقال شوكت لوكالة شفق نيوز، إن "ضابطا بالامن الوطني كان متوجها الى دوامه الشهر الماضي، وخلال محاولته المرور من طريق كان يتواجد فيه متظاهرون في منطقة بختياره، اعترضه مجموعة من الاشخاص ومنعوه من المرور والذهاب الى الدوام وحصلت مشادة كلامية واعتدوا عليه وتجاوزوا عليه بالكلام ما دفع الضابط الى اقامة دعوى قضائية ضدهم وتم اعتقالهم بموجبها".

ونفى شوكت الانباء المتداولة في مواقع التواصل حيال اعتقالهم بتهم التظاهر او ما شابه ذلك، مؤكدا ان القضية قضائية وان المعتقلين سلموا انفسهم فور صدور مذكرة القبض بحقهم.

ونقل ناشطون في وقت سابق الجمعة لوكالة شفق نيوز اعتقال عدد من ناشطي التظاهرات في خانقين.

وشهدت خانقين خلال شهري حزيران وتموز موجة غضب واحتجاجات عارمة بسبب تردي الخدمات العامة وخاصة الكهرباء وماء الشرب.