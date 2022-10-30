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شرطة بغداد توقف حالتي ابتزاز من زوج لزوجته وطالب جامعي لزميلته  

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-30T17:43:47+0000
شرطة بغداد توقف حالتي ابتزاز من زوج لزوجته وطالب جامعي لزميلته  

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد،  أن الشرطة المجتمعية أوقفت حالتي ابتزاز الكتروني إحداها لزوج يبتز زوجته في العاصمة بغداد.  

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في بغداد نفذت اليوم عمليتين منفصلتين وتمكنت خلالهما من إيقاف حالتي ابتزاز إلكتروني، أحدهما لزوج يبتز زوجته لإجبارها على البقاء معه.

وبحسب البيان، فقد جاءت العمليتين على خلفية ورود مناشدتين الى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) تفيد بتعرض فتاة الى عملية ابتزاز من قبل زميل لها في الجامعة، وكذلك تعرض امرأة الى محاولات ابتزاز من قبل زوجها لإجبارها على سحب دعوى الخلع التي رفعتها للطلاق منها.

وأوضح البيان، أن المبتزين هددا ضحيتهما بنشر صورهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يخضعا لهما، الأمر الذي دعا المجتمعية إلى التحرك السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، والقيام بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين.

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