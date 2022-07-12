شرطة بغداد تنقذ شاباً وشابة حاولا الانتحار من أعلى جسرين

شفق نيوز/ أنقذت أفواج طوارئ شرطة بغداد، مساء الثلاثاء، شاباً وشابة حاولا الانتحار من أعلى جسرين في العاصمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن شابة تبلغ من العمر ١٦ عاماً أقدمت على محاولة الانتحار من أعلى أحد الجسور، ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد التاسع التابع للقيادة، مؤكدة السيطرة على الموقف من قبل مفارز الفوج المذكور.

وفي حادث منفصل، أوضح البيان، أن مفارز فوج المهام والواجبات التابع للقيادة أيضا سيطرت على شاب أقدم على الانتحار من أعلى جسر آخر ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور، مشيرا إلى اصطحابهما إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون.