سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شرطة بغداد تنقذ شاباً وشابة حاولا الانتحار من أعلى جسرين

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-12T19:42:14+0000
شرطة بغداد تنقذ شاباً وشابة حاولا الانتحار من أعلى جسرين

شفق نيوز/ أنقذت أفواج طوارئ شرطة بغداد، مساء الثلاثاء، شاباً وشابة حاولا الانتحار من أعلى جسرين في العاصمة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  إن  شابة تبلغ من العمر ١٦ عاماً أقدمت على محاولة الانتحار من أعلى أحد الجسور، ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارئ بغداد التاسع التابع للقيادة، مؤكدة السيطرة على الموقف من قبل مفارز الفوج المذكور.

وفي حادث منفصل، أوضح البيان، أن مفارز فوج المهام والواجبات التابع للقيادة أيضا سيطرت على شاب أقدم على الانتحار من أعلى جسر آخر ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور، مشيرا إلى اصطحابهما إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وفق القانون.

related

إخماد حريق اندلع في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد

Date: 2021-12-25 06:44:56
إخماد حريق اندلع في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد

تعرف على ما ينفقه السائح في العراق

Date: 2020-09-02 07:50:41
تعرف على ما ينفقه السائح في العراق

كارثة تصيب عائلة نتيجة حادث مروع على طريق الموصل- بغداد

Date: 2022-04-30 10:12:59
كارثة تصيب عائلة نتيجة حادث مروع على طريق الموصل- بغداد

اندلاع حريق في مبنى حكومي بشارع الرشيد ببغداد

Date: 2021-08-03 11:58:47
اندلاع حريق في مبنى حكومي بشارع الرشيد ببغداد

اعتقال عامل نظافة اصاب طبيبة وطبيب بكدمات في بغداد

Date: 2022-06-16 09:01:29
اعتقال عامل نظافة اصاب طبيبة وطبيب بكدمات في بغداد

بمشاركة 10 فرق اطفاء .. اخماد حريق في "خان" قديم وسط بغداد

Date: 2019-12-12 09:02:54
بمشاركة 10 فرق اطفاء .. اخماد حريق في "خان" قديم وسط بغداد

العاصمة بغداد تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-14 10:23:02
العاصمة بغداد تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية

Date: 2022-03-12 09:41:40
حالات اختناق لاطفال في بغداد بسبب العاصفة الترابية