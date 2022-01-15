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شرطة بغداد تمنع سير الدراجات النارية ليلاً او استقلالها من شخصين

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-15T18:38:44+0000
شرطة بغداد تمنع سير الدراجات النارية ليلاً او استقلالها من شخصين

شفق نيوز/ وجهت قيادة شرطة بغداد، يوم السبت، بمنع سير الدراجات النارية من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 5 فجراً.

وقال اعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في اوقات النهار يمنع منعا باتاً استقلال الدراجة من قبل اكثر من شخص، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ووجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي اول امس الخميس مديرية المرور العامة برفع الحجز عن الدراجات النارية غير المسجلة أصولياً، وإمهال أصحابها مدة شهر كامل لغرض تسجيلها.

وقال الوزير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد المناشدات الكثيرة التي ترد إلينا بشأن الدراجات النارية المحجوزة من قبل مديرية المرور العامة وذلك لعدم تسجيلها بشكل اصولي، ومن أجل اعطاء فرصة لأبنائنا خاصة الذين يعملون بهذه الدراجات من الكسبة من الطبقة الفقيرة، وجهنا برفع الحجز عنها".

وأشار إلى "إمهال أصحاب هذه الدراجات وغير المسجلة أيضاً ، شهرا كامل لتسجيلها، على أن تقوم الجهات المختصة في مقدمتها مديرية المرور العامة بمتابعة جميع الدراجات غير المسجلة لإكمال تسجيلها، وحجز المخالفة منها بعد انتهاء الفترة المحددة أعتباراً من تاريخ هذا اليوم".

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