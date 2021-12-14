شرطة بغداد تكشف حقيقة وجود "خلل" في تخصيصات الترقيات والعلاوات

شفق نيوز/ فندت قيادة شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، خبراً تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيصات الترقيات والعلاوات لضباطها ومنتسبيها.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نشر في احد مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب مفاده وجود خلل في تخصيص مبلغ الترقيات والعلاوات لضباط ومنتسبي قيادة شرطة بغداد".

وأضافت، "تود القيادة ان توضح ما يلي، أنه تم مفاتحة وزارة الداخلية لغرض تخصيص مبلغ صرف مخصصات الترقيات والعلاوات لعام ٢٠٢٠ و٢٠٢١ الا ان المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل وزارة المالية بعد حسم التوقفات التقاعدية ومساهمة الدولة بنسبة ٢٥ بالمئة، يغطي سبعة اشهر فقط لكافة ضباط ومنتسبين قيادة شرطة محافظة بغداد".

ونوهت الى ان "مقر وزارة الداخلية قد قام بصرف مبالغ سبعة اشهر فقط وان المبالغ المتبقية ديون على وزارة المالية وسوف يتم صرف باقي المبلغ عند ورود التخصيصات المالية من وزارة المالية".